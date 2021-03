Israele: rischio attacchi ribelli yemeniti tra cause annullamento viaggio premier negli Emirati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato di essere stato dissuaso dal volare negli Emirati Arabi Uniti attraverso lo spazio aereo dell'Arabia Saudita la scorsa settimana a causa della minaccia di missili lanciati dai ribelli sciiti yemeniti Houthi. Lo ha dichiarato lo stesso premier in un’intervista a “Channel 13”. Netanyahu aveva annullato la tanto attesa visita negli Emirati prevista per 11 marzo, per uno scontro con la Giordania che aveva temporaneamente chiuso il suo spazio aereo al volo del primo ministro israeliano. Il velivolo con a bordo Netanyahu avrebbe potuto aggirare lo spazio aereo giordano facendo una rotta in direzione sud e passare attraverso l’Arabia Saudita. Tuttavia, come indicato dal premier israeliano anche questa rotta è stata preclusa a causa dei recenti attacchi missilistici dei ribelli Houthi contro alcune città saudite. Netanyahu non ha elaborato, né ha detto che il suo aereo era stato preso di mira dagli Houthi sostenuti dall'Iran. (segue) (Res)