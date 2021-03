Israele: rischio attacchi ribelli yemeniti tra cause annullamento viaggio premier negli Emirati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ribelli Houthi dello Yemen, che controllano la capitale e gran parte del nord del paese, hanno intensificato i loro attacchi transfrontalieri contro infrastrutture strategiche saudite nelle ultime settimane. La scorsa settimana, missili e droni hanno colpito il porto di Ras Tanura, uno dei più grandi porti petroliferi del mondo, e bloccato il traffico aereo verso l'aeroporto internazionale nella città portuale di Gedda. Con la visita dell’11 marzo, Netanyahu sarebbe stato il primo capo di governo israeliano a recarsi negli Emirati Arabi Uniti, sei mesi dopo la firma a Washington degli Accordi di Abramo per normalizzazione delle relazioni tra i due Paesi. Come osservato dalla stampa israeliana, l’incontro con il principe ereditario di Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed al Nahyan, aveva anche l’obiettivo di aumentare i consensi nei confronti di Netanyahu in vista delle elezioni parlamentari israeliane in programma per il 23 marzo prossimo. Il confronto con la Giordania ha invece aperto un nuovo dossier, attirando forti critiche contro Netanyahu. Una volta data la notizia dell’annullamento del viaggio, l'ufficio del primo ministro ha affermato di avere avuto difficoltà a coordinare il volo sullo spazio aereo giordano dopo che il principe ereditario della Giordania, Hussein bin Abdullah, aveva annullato una visita alla moschea di Al-Aqsa a Gerusalemme, un luogo sacro sensibile sotto la custodia della Giordania, a causa di disaccordi sulle disposizioni di sicurezza con Israele. Il primo ministro ha insistito sul fatto che le relazioni tra i due Paesi sono positive, aggiungendo che "la Giordania ha bisogno di buoni rapporti con noi non meno di quanto noi abbiamo bisogno di buoni rapporti con la Giordania". (Res)