Pd: Letta, giovani al centro della mia azione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex presidente del Consiglio, Enrico Letta, nel suo intervento all’Assemblea nazionale del Partito democratico, ha chiarito che “i giovani saranno al centro della mia azione, ed in particolare sui temi della scuola e dell’istruzione. Non dobbiamo lasciare indietro nessuno e consentire a tutti di completare gli studi. Dobbiamo investire sulla modernizzazione mettendo i giovani al centro”, ha chiarito ricordando che “dobbiamo essere il partito che fa parlare i giovani e non che parla dei giovani”. (Rin)