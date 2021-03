India: arrivate a Farkwan oltre 100 persone in fuga dal Myanmar, ci sono anche militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di 100 persone provenienti dal Myanmar sono entrate nel villaggio di Farkwan, situato nell'estremo nord-est dell'India. Lo ha confermato ai media regionali il presidente del Farwan Village Council, Ramliana, precisando che un totale di 116 cittadini birmani ha attraversato il fiume Tiau e raggiunto il villaggio passando da un tratto nel quale il personale paramilitare indiano preposto ai controlli di frontiera non era presente. Se nessuna conferma è stata rilasciata per il momento dalle autorità dello Stato indiano di Mizoram, dove si trova il villaggio, o da quelle federali, il media "Outlook India" riporta il caso di diversi ufficiali militari birmani fuggiti dal loro Paese dopo aver ricevuto "l'ordine di sparare ai manifestanti" e di "picchiarli". Dopo aver disobbedito agli ordini, un numero imprecisato di ufficiali birmani sono fuggiti in India. Rimane alta la preoccupazione per le loro famiglie, dopo che i militari birmani hanno minacciato di arrestare i familiari dei disertori. All'inizio di questo mese, il Myanmar ha chiesto all'India di estradare gli agenti di polizia che hanno attraversato il confine. (Inn)