Covid: Doyle (British Airwais), persone vaccinate dovrebbero poter viaggiare

- Le persone vaccinate contro il Covid-19 e quelle che esibiscono un test Pcr negativo dovrebbero essere autorizzate a viaggiare. È quanto affermato dal nuovo amministratore delegato di British Airwais, Sean Doyle, alla guida della compagnia di bandiera del Regno Unito dallo scorso ottobre. Doyle ha invitato il governo britannico a collaborare con gli altri Paesi per consentire ai vaccini e alle app sanitarie di far ripartire i viaggi dopo un anno di grande difficoltà per le compagnie aeree. "Penso che le persone che sono state vaccinate dovrebbero poter viaggiare senza restrizioni. Coloro che non sono stati vaccinati dovrebbero essere in grado di viaggiare con un test risultato negativo", ha detto Doyle, secondo cui il lancio dei vaccini lo ha reso ottimista sul fatto che British Airwais sarebbe tornata a volare quest'estate, ma ha aggiunto che la ripresa dipende da ciò che verrà deciso il 12 aprile. In questa data, infatti, il governo di Londra annuncerà come e quando potranno riprendere i viaggi non essenziali dentro e fuori dal Paese. (segue) (Rel)