Covid: Doyle (British Airwais), persone vaccinate dovrebbero poter viaggiare (2)

- Secondo l’Ad della compagnia aerea, il governo dovrebbe assegnare massimo sostegno alle app sanitarie che possono essere utilizzate per verificare i risultati negativi dei test per il Covid e lo stato di vaccinazione di una persona. Le app saranno fondamentali per facilitare i viaggi su larga scala, ha affermato Doyle. Imporre al personale della compagnia aerea di turno di controllare i documenti richiederebbe almeno 20 minuti per singolo passeggero e non sarebbe pratico nel caso di una ripresa dei viaggi da parte di un gran numero di persone, ha spiegato l’Ad. Doyle si aspetta che il Regno Unito introduca un quadro a più livelli con destinazioni suddivise in categorie a seconda del rischio, e su questo piano si determinerà il programma estivo di British Airwais. "Stiamo già cercando nuove destinazioni in vista dell'estate verso le quali non abbiamo mai volato prima, e che potrebbero essere sia a lungo che a corto raggio", ha detto Doyle. (Rel)