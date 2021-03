Covid: premier ungherese Orban, Ue ha "fallito", bisogna importare vaccini dall'est

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unione europea ha "fallito" con l'approvvigionamento di vaccini contro il coronavirus e l'Ungheria è in grave difficoltà a causa di questa situazione: per questo è necessario importare vaccini dall’est. È quanto affermato dal premier ungherese Viktor Orban nell’intervista di questa mattina all’emittente “Radio Kossuth”. Orban ha ricordato che l'immunizzazione dell'intera popolazione in Israele è "quasi terminata", e fra il 30 e il 40 per cento dei cittadini è stato vaccinato in Regno Unito. Nei paesi dell'Ue, al contrario, non ci si smuove dal 6,8 per cento di vaccinati. L’Ungheria è l’unico Paese dell’Ue che sta somministrando il vaccino russo Sputnik V e quello cinese Sinopharm: Budapest ha sfruttato la clausola della ragione di emergenza per poter utilizzare i due preparati senza l’autorizzazione dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema). Fra i parametri della ragione di emergenza c’è proprio la carenza di forniture, un problema riscontrato a livello europeo. (Vap)