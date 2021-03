Serbia: premier Brnabic, dovremo inasprire le misure restrittive anti Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Serbia si appresta a inasprire le misure restrittive necessarie a contenere il coronavirus. Lo ha detto la premier serba, Ana Brnabic, parlando con la stampa nel villaggio di Junkovac, dove ha annunciato che oggi incontrerà i consulenti sanitari della cellula di crisi che sta gestendo l’emergenza provocata dal Covid-19. "Dovremo certamente inasprire le misure, ma vedremo cosa si può fare e quale sarà la cosa più intelligente da fare", ha detto Brnabic. Intanto oggi a Lazarevac, comune principale del villaggio di Junkovac, è iniziata oggi la vaccinazione dei residenti locali con il preparato cinese Sinopharm. Brnabic ha affermato che la vaccinazione è il massimo grado di responsabilità personale che si possa vedere al giorno d'oggi e ha sottolineato che non c'è altro modo per sconfiggere il coronavirus. In Serbia sinora più di 1,2 milioni di cittadini hanno ricevuto la prima dose del vaccino contro il coronavirus, mentre a circa 740 mila sono state somministrate entrambe, ha detto la premier, annunciando che ulteriori forniture di vaccino Pfizer arriveranno domani mentre in settimana giungeranno nuove dosi del preparato russo Sputnik V. (Seb)