Iran: ministro Esteri britannico Raab, inaccettabile secondo processo contro Zaghari-Ratcliffe

- È inaccettabile che l'Iran abbia scelto di aprire un secondo procedimento penale del tutto arbitrario contro Nazanin Zaghari-Ratcliffe. Lo ha scritto su Twitter il ministro degli Esteri britannico, Dominic Raab, commentando la vicenda della cittadina anglo-iraniana. “Deve essere autorizzata a tornare dalla sua famiglia nel Regno Unito senza indugio. Continueremo a fare tutto il possibile per sostenerla”, ha aggiunto Raab. Nazanin Zaghari-Ratcliffe è comparsa oggi davanti a un tribunale di Teheran per affrontare nuove accuse di "propaganda contro il sistema". L'udienza è stata convocata una settimana dopo aver scontato una condanna a cinque anni, ha detto ai media internazionali il suo legale, Hojjat Kermani. "L'udienza si è svolta in un'atmosfera molto calma e piacevole, alla presenza del mio cliente", ha dichiarato Kermani, aggiungendo che la sentenza sarebbe stata emessa in una data successiva e non specificata. Secondo Kermani, la 42enne con doppia cittadinanza è stata perseguita per "propaganda contro il sistema per aver partecipato a una manifestazione davanti all'ambasciata iraniana a Londra" nel 2009. "Date le prove presentate dalla difesa e dal processo legale, e dal fatto che anche la mia cliente ha scontato la sua condanna precedente, spero che venga prosciolta", ha aggiunto l'avvocato. (segue) (Rel)