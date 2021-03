Iran: ministro Esteri britannico Raab, inaccettabile secondo processo contro Zaghari-Ratcliffe (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Zaghari-Ratcliffe è stata arrestata mentre era in vacanza nel 2016 in Iran e condannata per aver complottato per rovesciare il regime di Teheran, accuse che la donna ha sempre negato. La donna è agli arresti domiciliari da mesi e le è stato tolto il braccialetto elettronico alla caviglia, dandole maggiore libertà di movimento e permettendole di visitare i parenti a Teheran. Ratcliffe ha completato la sua condanna il 7 marzo. Il giorno successivo, suo marito, Richard, e la loro figlia di sei anni, Gabriella, hanno tenuto una veglia davanti all'ambasciata iraniana nel centro di Londra chiedendo che le fosse permesso di tornare a casa. L’uomo ha cercato di consegnare una petizione di Amnesty International firmata da 160 mila sostenitori che chiedevano il rilascio di sua moglie, ma è stato respinto dai funzionari dell’ambasciata. (Rel)