Montenegro: premier Krivokapic, vorrei migliorare i rapporti con la Serbia

- Il premier montenegrino, Zdravko Krivokapic, vorrebbe migliorare rapporti con la Serbia e accetterebbe volentieri l'invito a visitare Belgrado. È stato lo stesso Krivokapic ad affermarlo al portale montenegrino “Nova.rs”. "Sono pronto a tutti gli accordi, perché, ovviamente, non posso dire che non vorrei avere i migliori rapporti con la Serbia. Non sono andato da nessuna parte senza invito, ma sarò felice di rispondere ad ogni invito, soprattutto se proverrà dalla Serbia", ha detto Krivokapic. Il primo ministro ha detto di non avere una cattiva opinione del presidente serbo ma anche di non avere alcun contatto con lui. (Seb)