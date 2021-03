Libia: attacchi aerei colpiscono un quartiere della città di Ubari, nel sud ovest del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una serie di attacchi aerei condotti con droni armati ha colpito questa mattina una quartiere della città di Ubari, nella Libia sudoccidentale. Lo riferisce l’emittente qatariota “Al Jazeera” citando fonti locali. Gli attacchi hanno preso di mira varie zone del centro cittadino, ma al momento non vi sono informazioni precise sull’entità dei danni e sulle zone colpite. Il primo attacco è avvenuto alle quattro di questa mattina (le 3 in Italia) e l'ultimo alle sette (le sei in Italia). Fonti locali citate dall’emittente del Qatar, riferiscono che velivoli non identificati sono stati visti sorvolare la città già da ieri sera. Al momento circolano su Facebook alcune immagini dei raid che mostrano alcune abitazioni colpite. Per ora non vi è stato alcun commento da parte delle autorità libiche in merito agli attacchi. Secondo le fonti di “Al Jazeera”, la modalità di attacco con l’impiego di droni è già stata utilizzata in passato nella zona dal Comando militare statunitense in Africa (Africom). Tuttavia questa è la prima volta che in poche ore vengono condotti ben quattro raid. Il 24 marzo 2018, il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha annunciato l'uccisione di "due terroristi" in un attacco aereo nei pressi di Ubari, nel sud della Libia. Il 25 luglio dello stesso anno, le forze statunitensi hanno inoltre annunciato l’uccisione di 11 esponenti di al Qaeda in un attacco condotto con droni armati nella città di Uweinat, vicino a Ubari. Situata a 964 chilometri a sud di Tripoli, Ubari è la seconda città più grande della provincia meridionale del Fezzan dopo Sebha, e la maggioranza della sua popolazione è Tuareg.(Lit)