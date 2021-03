Lazio: Lega, pronti alle nuove sfide tra governo, comunali e territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lega del Lazio completa la riorganizzazione sul territorio, integrando l'organigramma con i seguenti ruoli approvati nell'ultima riunione del direttivo regionale: i senatori Umberto Fusco e Gianfranco Rufa sono stati nominati rispettivamente vicesegretario regionale e segretario amministrativo del partito; Isabella Ciolfi sarà la responsabile del tesseramento regionale; il consigliere regionale Daniele Giannini è il responsabile agli Enti locali; il sindaco di Magliano Romano Francesco Mancini avrà il compito di responsabile agli Enti locali della provincia di Roma; Tony Bruognolo è stato incaricato nel ruolo di responsabile delle elezioni comunali in provincia di Roma; Alessandro Giulivi e Stefano Evangelista, sindaco di Tarquinia e presidente del Consiglio comunale di Viterbo, guideranno la provincia di Viterbo. Ne dà notizia, in una nota, la Lega del Lazio. "L'amministrazione del territorio - spiega nella nota il coordinatore regionale Claudio Durigon - dà nuova linfa ad una squadra forte e preparata, ricca di esperienza, che ha raggiunto finora dei risultati eccellenti nelle province e ora è pronta alla sfida nella Capitale, a Latina e nelle altre città al voto. Era necessario un maggiore radicamento non solo per intercettare le esigenze dei cittadini nella fase pandemica, ma soprattutto il nuovo coordinamento regionale rafforza quell'anello di congiunzione tra il Governo nazionale e il territorio", conclude Durigon. (Com)