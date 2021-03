Pd: Cuppi, dimissioni Zingaretti siano opportunità, basta lotte fra correnti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Oggi comunico formalmente all'assemblea nazionale le dimissioni del segretario di Nicola Zingaretti. Le sue dimissioni sono state un atto politico molto forte, che ha colpito tutti e che ci conduce a fare un'analisi profonda del partito”. Con queste parole la presidente del Partito democratico, Valentina Cuppi, ha aperto i lavori dell’Assemblea nazionale dei democratici durante cui verrà proclamato nuovo segretario Enrico Letta. Con il suo gesto, l’ex segretario Zingaretti, “era evidente che volesse dare una scossa al partito, fare in modo che emergessero in maniera chiara e trasparente i problemi che ci sono. Il nostro compito è fare di quelle ragioni un’opportunità”, ha aggiunto ricordando che “dobbiamo affrontare le dinamiche di battaglie intestine tra aree diverse che invece di arricchire il pluralismo che contraddistingue il partito rischiano di cristallizzarsi in lotta tra correnti”. Inoltre "dobbiamo definire con chiarezza l'anima e l'identità" del partito, ha concluso. (Rin)