Covid: Mulè, cambio di passo, entro 10 giorni piano vaccinale operativo

- La differenza rispetto al passato e che prima c'era una specie di politica del superuomo mentre ora non ci sono più individualità: ognuno gioca con una squadra alle spalle, e lo dico perché, da sottosegretario alla Difesa, non vedo né personalismi, né superstar ma un sistema che va in un'unica direzione. Così il sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulè, in un’intervista rilasciata al quotidiano “La Verità”. “Non si va veloci da soli ma si va lontano insieme, non si lavora per affermare le capacità del singolo ma per arrivare tutti insieme a un traguardo: è un cambiamento non solo culturale ma sostanziale", ha detto, aggiungendo che “è quello che è stato fatto con l'operazione Igea, l'operazione Eos e il piano vaccinale attuale, prima attraverso il Coi, cioè il Comando operativo di vertice interforze della Difesa, quello del generale Portolano che è un portento della natura, poi con il generale Figliuolo, il commissario straordinario, e con la Protezione civile”. “Si sta lavorando con i supermercati, le palestre, tanto per fare degli esempi, dalla Sicilia alla Valle d'Aosta si stanno predisponendo i nuclei vaccinali mobili: 142 unità attualmente operative che arriveranno fino a 200 e nel giro di 24-72 ore saranno in grado di raggiungere anche i centri abitati a 2.000 metri di altezza; di qui ai prossimi 10 giorni questo enorme piano vaccinale sarà pronto per entrare in azione con l'arrivo dei vaccini che già nei giorni scorsi si è intensificato", ha affermato. (Rin)