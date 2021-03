Covid: Gelmini, stavolta chiusure servono a consentire la ripartenza del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Rt ha superato l'1 in tutto il Paese, venerdì abbiamo contato 27 mila nuovi contagi e quasi 400 morti: senza misure così rigorose, fra due settimane ci saremmo ritrovati con 40 mila casi al giorno e il doppio delle vittime. Il governo non ha potuto fare altro che prendere atto, con rapidità, del drammatico impatto delle varianti. Così Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie, in un’intervista al “Corriere della Sera”. “Avremmo preferito certamente parlare di riaperture e ci toglie il sonno aver dovuto sospendere le lezioni in presenza per moltissimi ragazzi, ma mi sentirei in imbarazzo a dire che va tutto bene, quando da inizio anno abbiamo avuto oltre 25 mila morti”, ha continuando, aggiungendo che i vaccini rappresentano oggi una forza in più. “Quando siamo arrivati se ne facevano 80 mila al giorno, nella scorsa settimana si è superata quota 200 mila e mediamente siamo passati a 170 mila al giorno: l'obiettivo è vaccinare 500 mila persone al giorno”, ha concluso, aggiungendo che stavolta “le chiusure servono a rendere possibile la ripartenza del Paese, perché abbiamo un vero piano vaccinale e la prossima settimana approveremo il decreto Sostegni”. (Rin)