Spagna: de Cos (Banca centrale), ripresa economica a livelli pre crisi non prima del 2023

- Per vedere l'economia spagnola tornare ai livelli precedenti alla crisi provocata dalla pandemia di coronavirus sarà necessario attendere il 2023. È quanto affermato dal governatore della Banca centrale spagnola, Pablo Hernandez de Cos, in un’intervista al quotidiano “El Mundo”. “Per l'area dell'euro prevediamo la ripresa a metà del 2022. Per la Spagna, dovremo attendere al 2023, un periodo in cui l'economia spagnola recupererà i livelli del 2019 nel nostro scenario principale. In ogni caso, l'incertezza continua a essere straordinariamente elevata, il che rende opportuno considerare diversi scenari, come ha fatto la Banca di Spagna dall'inizio di questa crisi”, ha spiegato de Cos. Il governatore si è anche lamentato della mancanza di dialogo fra le forze politiche spagnoli in questo contesto così drammatico. “L'instabilità politica è negativa per la ripresa economica, questo è evidente. Sono sorpreso dalla mancanza di consenso politico in un contesto così straordinario e drammatico come quello che stiamo vivendo. Ho chiesto fin dall'inizio della crisi sanitaria un grande accordo politico e sociale, un consenso sulle principali linee di politica economica sia di breve, medio e lungo termine. Ciò darebbe credibilità e stabilità all'economia spagnola”, ha detto De Cos. (segue) (Spm)