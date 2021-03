Spagna: de Cos (Banca centrale), ripresa economica a livelli pre crisi non prima del 2023 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore ha commentato anche il nuovo piano di sostegno da 11 miliardi di euro approvato dal governo venerdì scorso nel contesto della pandemia di Covid-19. “È uno strumento utile per ridurre il rischio che la pandemia provochi la chiusura di quelle aziende e attività che stanno attraversando una situazione di particolare difficoltà a causa della pandemia, ma che sono ancora vitali. Ciò è essenziale per ridurre la perdita di tessuto produttivo e di posti di lavoro e per facilitare la ripresa, una volta superata la crisi sanitaria”, ha detto il governatore. “Il piano ha posto molta enfasi sugli aiuti diretti, che rappresenteranno 7 miliardi di euro, su un totale di 11 miliardi, e penso che questo sia un buon approccio. L'aiuto è un elemento fondamentale affinché, soprattutto le imprese più piccole e i lavoratori autonomi, possano continuare a far fronte ai pagamenti legati sia al mantenimento delle loro attività che ai loro impegni nei confronti dei diversi creditori. E questo è positivo per i destinatari diretti di questi aiuti, ma anche per l'intera economia spagnola”, ha spiegato il governatore. (segue) (Spm)