Spagna: de Cos (Banca centrale), ripresa economica a livelli pre crisi non prima del 2023 (3)

- De Cos parla anche della situazione dei conti pubblici spagnoli e di come il Paese avrebbe potuto affrontare la pandemia qualora la gestione precedente fosse stata migliore. “Senza dubbio se la Spagna avesse avuto conti pubblici sani, avrebbe avuto più capacità di reagire a questa crisi. I Paesi devono curare i propri conti proprio per poter, tra l'altro, poter agire di fronte a shock negativi, utilizzando stabilizzatori automatici o anche con una risposta fiscale discrezionale compensativa”, ha detto de Cos. “Continuerò a insistere sulla necessità che non appena gli effetti della crisi si saranno alleviati e avremo una solida ripresa, la Spagna riattivi il programma di risanamento fiscale per ridurre il deficit e il debito pubblico per ripulire i conti pubblici ed essere in grado di per affrontare la prossima crisi”, ha aggiunto il governatore. (Spm)