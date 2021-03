Usa: polizia di Portland arresta temporaneamente oltre 100 manifestanti, sequestrate armi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia di Portland, nell'Oregon, ha temporaneamente arrestato più di 100 manifestanti e ne ha formalmente accusate 13 a seguito di una notte di disordini scoppiati in città. In un comunicato stampa, l'ufficio di polizia ha dichiarato che gli agenti hanno circondato i manifestanti circa 15 minuti dopo l'inizio della marcia nel distretto Pearl, convocata alle 21 di ieri sera, perché alcuni di loro hanno iniziato a rompere le finestre. Il Portland Police Bureau (Ppb) ha detto di aver avvertito la folla che il mancato rispetto delle disposizioni impartite avrebbe potuto comportare l'arresto e l'esposizione a gas lacrimogeni, e ha invitato giornalisti, osservatori e chiunque fosse presente sul posto ad andarsene. Scontri sono quindi scoppiati con una parte dei manifestanti, che hanno lanciato sassi e lattine piene di birra contro gli agenti, mentre questi ultimi hanno usato uno spray al peperoncino. Oltre 100 manifestanti sono poi stati fotografati ed identificati, mentre i 13 altri sono stati accusati per disordini, resistenza all'arresto e interferenza con la polizia. Tutti sono poi stati rilasciati. Ad animare la protesta sono stati i membri del movimento di estrema sinistra Antifa, fortemente osteggiati dall'ex presidente Usa Donald Trump nelle proteste scoppiate lo scorso anno dopo la morte dell'afroamericano George Floyd, ma di cui soprattutto ad ottobre scorso è morto il giovane Sean Kealiher. Sulla sua uccisione rimangono ancora molti aspetti oscuri. (segue) (Nys)