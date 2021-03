Usa: polizia di Portland arresta temporaneamente oltre 100 manifestanti, sequestrate armi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti hanno sequestrato diverse armi e oggetti contundenti, fra cui un piede di porco, martelli, spray per orsi, coltelli e ciò che il dipartimento ha descritto come "un'arma da colpi fatta con pietre". Portland è stata teatro di frequenti proteste, molte delle quali hanno provocato violenti scontri tra agenti e manifestanti nei mesi successivi all'uccisione da parte della polizia di George Floyd a Minneapolis, a maggio scorso. La scorsa estate, le proteste sono continuate per più di 100 giorni consecutivi. Il sindaco della città, Ted Wheeler, ha denunciato quello che ha descritto come un segmento di agitatori violenti che sminuisce il messaggio di responsabilità della polizia e dovrebbe essere soggetto a pene più severe. (Nys)