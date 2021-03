Kazakhstan: incidente aereo, si valutano tre scenari sullo schianto dell'An-26

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze dell'ordine del Kazakhstan stanno valutando tre ipotesi principali in merito all'incidente dell'aereo militare An-26 avvenuto ieri nei pressi dell'aeroporto internazionale di Almaty: condizioni meteorologiche, guasto tecnico ed errore umano. È quanto riferito oggi dall’emittente televisiva “Almaty Tv”. "La causa della tragedia è sotto indagine da parte degli esperti del Comitato per la sicurezza nazionale. Si stanno valutando tre versioni principali dell'incidente: condizioni meteorologiche, guasto tecnico e fattore umano", ha riferito la Tv. Secondo l'istruttore di volo Andrej Budnikov, queste tre teorie vengono comunemente prese in considerazione nel caso di incidenti aerei, come riferito dall’emittente kazakha “Khabar 24”. Ieri un aereo An-26 del Servizio di aviazione del Comitato per la sicurezza nazionale kazakho, in volo da Nur-Sultan ad Almaty, si è schiantato vicino all'aeroporto di destinazione. L'aereo ha preso fuoco dopo l'incidente. Ben quattro persone sono rimaste uccise e altre due sono ferite e in condizioni critiche. (Res)