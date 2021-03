Russia: Covid, addetti militari di 50 ambasciate straniere vaccinati con lo Sputnik V

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli addetti militari di 50 ambasciate straniere, nonché i membri delle loro famiglie - circa 300 persone in totale - sono stati vaccinati contro il coronavirus con il preparato russo Sputnik V. Lo ha annunciato il comandante della Direzione principale della cooperazione militare internazionale, generale Aleksander Kshimovskij. Queste persone, ha spiegato l’ufficiale all’emittente televisiva “Zvezda”, hanno deciso di sottoporsi alla vaccinazione “al fine di partecipare in sicurezza sia appuntamenti di loro competenza, sia eventuali colloqui internazionali". La Russia è stata la prima al mondo a registrare un vaccino contro il coronavirus l'11 agosto 2020, lo Sputnik V. Il farmaco è stato sviluppato con il sostegno del Fondo russo per gli investimenti diretti (Rdif) dal Centro nazionale di ricerca per l'epidemiologia e la microbiologia Gamaleja. (Rum)