Decreto Sostegno: Gelmini, governo si preoccupa di tutti non solo di chi è già tutelato

- I 32 miliardi che abbiamo a disposizione li dobbiamo utilizzare al meglio: mai, nei vari decreti economici del governo Conte, erano stati stanziati 12 miliardi per i lavoratori autonomi e per le piccole e medie imprese, che pagano un prezzo altissimo alla crisi. Così Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie, in un’intervista al “Corriere della Sera”. “L'annuncio di Draghi di un nuovo scostamento di bilancio, che fa seguito al pressing del centrodestra, dimostra che questo governo si preoccupa di far uscire tutto il Paese dalla crisi e non solo di garantire chi è già tutelato”, ha detto, sottolineando la necessità che le risorse siano “retroattive, contestuali alle misure restrittive e che valgano anche per gli autonomi: se serviranno altri soldi useremo il nuovo scostamento”. (Rin)