Spagna: Biblioteca nazionale nasconde per 4 anni il furto del Sidereus nuncius di Galileo

- La Biblioteca nazionale spagnola ha nascosto per quattro anni il furto del Sidereus nuncius, un trattato astronomico in latino considerato una delle copie più importanti della vasta opera di Galileo Galilei. Secondo quanto riferito da “El Pais”, la brigata per i beni storici della Polizia nazionale ha indagato segretamente sulla scomparsa dal 2018. Il documento, realizzato a Venezia nel 1610, ha un valore di circa 800 mila euro, secondo gli specialisti consultati dalla testata spagnola. La direzione della Biblioteca ha impiegato quattro anni e quattro mesi per denunciare il furto, nonostante fosse a conoscenza della sostituzione dell'originale con una copia dal mese di maggio 2014, quando i restauratori hanno scoperto per caso durante un’attività di manutenzione e conservazione. Durante questo periodo, il catalogo della Biblioteca nazionale ha continuato a presentare come autentico il falso lasciato al suo posto dalla persona che lo ha sottratto. (segue) (Spm)