Spagna: Biblioteca nazionale nasconde per 4 anni il furto del Sidereus nuncius di Galileo (2)

- Il Sidereus nuncius di Galileo era già stato trafugato dalla Biblioteca nazionale nel 1987 insieme a un centinaio di copie, per lo più scientifiche, che sarebbero state recuperate due anni dopo dalla polizia. Nessuna anomalia venne rilevata nel manoscritto che, quindi, si ritiene essere la versione originale del primo lavoro scientifico in cui Galileo spiega come ha costruito e perfezionato il suo telescopio e le osservazioni condotte con questo strumento. (Spm)