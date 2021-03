Covid: in Italia somministrate oltre 6.5 milioni dosi vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono oltre 6 milioni e mezzo, ad oggi, le dosi di vaccino somministrate nel nostro Paese. Nel dettaglio, sono 6.610.347 gli italiani a cui è stato somministrato il vaccino contro il Covid-19 e di queste 1.968.796 hanno già ricevuto il richiamo. Delle 7.891.990 dosi consegnate fin qui su tutto il territorio nazionale, dunque, né è stato utilizzato l’83,8 per cento. La percentuale sale in alcune regioni, come in Puglia (90,8 per cento) e Valle D’Aosta (92,5 per cento), e scende in altre, come Sardegna (67,5 per cento) e Calabria (72,3 per cento). (Rin)