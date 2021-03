Osce: attesa domani visita della presidente di turno Linde in Azerbaigian

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente in esercizio dell'Osce, la ministro degli Esteri svedese Ann Linde, domani si recherà in visita in Azerbaigian. È quanto riferito da una fonte diplomatica dell’agenzia di stampa “Ria Novosti” a Baku. "Nel quadro della visita, Linde incontrerà il presidente Ilham Aliyev, il ministro degli Esteri Jeyhun Bayramov e il primo ministro Ali Asadov, e terrà dei colloqui sulla questione del Nagorno-Karabakh e sul ruolo dell'Osce nella risoluzione del conflitto", ha detto la fonte. Dopo la guerra dello scorso autunno e il ruolo di mediazione assunto dalla Russia per porre fine agli scontri armati fra Azerbaigian e Armenia, l’Osce dovrà lavorare per assumere nuovamente la guida del processo negoziale, sinora gestito dal Gruppo di Minsk. (Rum)