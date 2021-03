Milano: ancora controlli e sanzioni dei carabinieri per feste ed assembramenti in città e nell'hinterland (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Paullo nella stessa serata, i carabinieri della stazione, durante il servizio finalizzato al contenimento della diffusione del Covid-19, hanno effettuato un controllo d’iniziativa presso una trattoria sita in Frazione Conterico, sorprendendovi all'interno 7 avventori intenti a consumare cibi e vivande. Per questo hanno provveduto alla chiusura provvisoria dell'attività per 5 giorni ed alla sanzione di tutte le persone per la violazione delle normative anti contagio. I carabinieri della tenenza di Cologno Monzese, alle ore 23.30 circa del 13 marzo, hanno denunciato in stato libertà alla Procura per i Minorenni di Milano, per false dichiarazioni sulla propria identità, un 16enne italiano, incensurato. Il giovane è stato sorpreso dagli operanti in via Trento, senza giustificato motivo, e durante il controllo ha fornito false generalità, contestualmente è stato identificato un altro 16enne italiano, anch’egli incensurato, il quale, all’esito di una perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 4 gr. di marijuana. Entrambi i giovani sono inoltre stati sanzionati per la violazioni delle disposizioni volte al contenimento del contagio da Covid-19. Nella notte del 14 marzo, alle ore 02.30 circa, militari del Nucleo Radiomobile sono intervenuti a Milano in via Cesare Correnti ove erano stati segnalati degli schiamazzi provenienti dall’interno di un appartamento. Sul posto gli operanti hanno constatato la presenza di 9 ventenni stranieri, tutti studenti universitari, ivi domiciliati. Durante le procedure di identificazione un cittadino straniero 31enne che si era nascosto sotto un letto, in stato di ebbrezza alcolica, si è improvvisamente scagliato contro gli operanti, colpendoli con calci e pugni, tanto da rendere necessaria la sua immobilizzazione forzata e l’arresto per violenza, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. (Com)