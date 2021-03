Decreto Sostegno: Mulè, con scostamento e superamento codici Ateco vince linea FI

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cambiamento sarà sostanziale e si vedrà quando sarà varato il decreto Sostegno che prepara e precede un successivo scostamento di bilancio che noi avevamo chiesto come Forza Italia e che Draghi ha accettato: il cambio di passo si vedrà quando ci sarà il superamento dei codici Ateco, quando il prossimo decreto predisporrà il risarcimento e non più i ristori minimi come avvenuto fino adesso per i commercianti, le partite Iva, le mamme che stanno a casa e devono badare i figli, e tutte le categorie. Così il sottosegretario alla Difesa Giorgio Mulè, in un’intervista rilasciata al quotidiano “La Verità”. “Risarcimento che arriverà direttamente sui conti correnti e non più attraverso il tortuoso gioco dell'oca al quale purtroppo siamo stati abituati fino ad ora: sono proprio i criteri e il volume di fuoco in termini di denaro che segnaleranno la differenza", ha detto. (Com)