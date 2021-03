Algeria: governo minaccia di ritirare l'accreditamento dell’emittente tv “France 24”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Comunicazioni algerino ha accusato l’emittente televisiva francese di "palese parzialità" nella copertura giornalistica delle manifestazioni del movimento per la democrazia Hirak. Per questo motivo, ieri sera il ministero delle Comunicazioni algerino ha minacciato di “ritirare definitivamente” l’accreditamento nel Paese nordafricano del canale Tv a causa del suo "flagrante pregiudizio" nella copertura mediatica delle proteste. "Un ultimo avvertimento prima del ritiro definitivo dell'accreditamento è stato inviato a ‘France 24’", si legge in un comunicato del ministero. "Il pregiudizio di ‘France 24’ nel coprire i cortei di venerdì è flagrante, arrivando al punto di ricorrere senza ritegno a immagini d'archivio per retrodatarle al fine di aiutare un movimento antinazionale costituito da organizzazioni reazionarie o separatiste, con ramificazioni internazionali”, si legge ancora nel comunicato del dicastero di Algeri che nella nota fa riferimento al movimento islamista Rachad e al Movimento per l'autodeterminazione della Cabilia, entrambi ritenuti illegali in Algeria. (segue) (Ala)