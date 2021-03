Algeria: governo minaccia di ritirare l'accreditamento dell’emittente tv “France 24” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Cerchiamo di fare il nostro lavoro nel modo più onesto possibile. Facciamo semplicemente il nostro lavoro di giornalisti secondo le regole in vigore” , ha reagito Marc Saikali, direttore di “France 24”. "Non abbiamo pregiudizi e ancor meno alcun programma inteso a danneggiare qualcuno", ha detto Saikali. Intanto il portavoce del ministero delle Comunicazioni algerino, Ammar Belhimer, ha convocato il personale dell'ufficio di “France 24” accreditato ad Algeri per mettere tutti in guardia "contro ciò che è assimilabile a un'attività sovversiva, condotta con pratiche poco professionali e ostili”. (Ala)