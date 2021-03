Francia: governo, un centinaio di malati Covid trasferiti dagli ospedali dell'Ile-de-France

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un centinaio di persone positive al Covid-19 sono state trasferite dagli ospedali dell’Ile-de-France, la regione di Parigi, in altre aree amministrative francesi. È quanto affermato dal portavoce del governo francese, Gabriel Attal, secondo cui "la situazione è tesa negli ospedali dell'Ile-de-France e questi trasferimenti di pazienti sono essenziali". Attal, che sta seguendo le operazioni di trasferimento dall’aeroporto Orly di Parigi, ha sottolineato “la straordinaria mobilitazione degli operatori sanitari” rimarcando che “questi trasferimenti sono un'impresa logistica e sanitaria". Mentre la situazione rimane molto preoccupante con il superamento della quota di 90 mila decessi e un record di pazienti in terapia intensiva dall'inizio dell'anno, la Francia spera ancora di essere in grado di evitare ulteriori misure di quarantena e chiusure a livello nazionale. (Frp)