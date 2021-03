Francia: ministro Istruzione, chiuderemo le scuole solo quando sarà inevitabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Istruzione francese, Jean-Michel Blanquer, intende fare di tutto per preservare la scuola dagli effetti della pandemia di Covid-19. È quanto affermato dallo stesso Blanquer in un’intervista a “Le Parisien”. “La scuola è l'ultima cosa da chiudere, perché è l'istituzione più preziosa nel cuore della società. Quindi possiamo chiudere la scuola solo quando avremo provato tutto il resto e non sarà risultato abbastanza”, ha detto il ministro che intende evitare lo stesso scenario avvenuto a marzo del 2020. “Quando abbiamo dovuto chiudere le scuole il 12 marzo di un anno fa, eravamo in un momento del tutto inedito dal punto di vista storico. L'epidemia doveva essere fermata con urgenza e il presidente della Repubblica, Emmanuel Macron, ha seguito il consiglio del Consiglio scientifico”, ha aggiunto Blanquer. “Ciò che conta è che per un anno siamo stati in grado di superare collettivamente la più grande sfida mai posta alla scuola. La Francia è molto attaccata a questo tema e questa crisi ha portato a un rinnovamento dell'alleanza della Francia con il mondo della scuola”, ha spiegato il ministro. (Frp)