Egitto: economia nazionale cresciuta del 2 per cento nel secondo trimestre anno fiscale in corso

- L'economia egiziana è cresciuta del 2 per cento nel secondo trimestre dell'anno fiscale in corso 2020-2021 (che terminerà il prossimo 30 giugno). Lo riferisce una nota del ministero della Pianificazione economica. Per quanto riguarda la prima metà dell’anno fiscale in corso il Paese ha registrato un tasso di crescita del prodotto interno lordo (Pil) dell'1,35 per cento dal 5,6 per cento nel periodo comparabile del precedente esercizio 2019-2020. Il ministro Hala al Saeid ha previsto che il Pil del Paese continuerà a crescere al 2,8 per cento e al 5,3 per cento rispettivamente nel terzo e nel quarto trimestre. Il ministro delle Finanze egiziano Mohamed Maait, nel frattempo, ha reso noto che il nuovo bilancio statale per il prossimo esercizio 2021-2022 sarà inviato la prossima settimana al presidente Abdel Fatah al Sisi per una revisione prima di essere discusso e approvato dalla Camera dei rappresentanti egiziana. Diversi settori sono stati colpiti da una forte recessione economica a causa delle misure restrittive per contrastare la pandemia di Covd-19, principalmente il turismo e l'aviazione civile, che sono due delle risorse chiave per l’Egitto e principali veicoli di ingresso di valuta pregiata nel Paese.(Cae)