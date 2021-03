Irlanda: Comitato scientifico, uso vaccini anti Covid AstraZenca dovrebbe essere sospeso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'uso del vaccino contro il Covid-19 prodotto dalla società anglo-svedese AstraZeneca dovrebbe essere temporaneamente sospeso in Irlanda. Lo ha detto il dottor Ronan Glynn, vice ufficiale medico capo del Paese. "Questa raccomandazione è stata formulata a seguito di un rapporto dell'Agenzia per i medicinali norvegese di quattro nuovi gravi casi di coagulazione del sangue in soggetti adulti dopo la vaccinazione con il preparato contro il Covid-19 AstraZeneca” ha spiegato Glynn, secondo cui "non è stato confermato ancora che ci sia alcun collegamento tra il vaccino AstraZeneca e questi casi”. Tuttavia, ha proseguito il medico, “agendo in base al principio di precauzione e in attesa di ricevere ulteriori informazioni, il Comitato consultivo nazionale di immunizzazione (Niac) ha raccomandato il rinvio temporaneo del programma di vaccinazione AstraZeneca del vaccino Covid-19 in Irlanda". Diversi altri Paesi europei hanno sospeso temporaneamente la somministrazione di dosi di vaccino AstraZeneca in seguito alle segnalazioni di persone che hanno sofferto di coaguli di sangue. (Rel)