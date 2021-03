Business news: Arabia Saudita, aspettative per aumento salari con ripresa post-pandemica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di metà dei datori di lavoro e dipendenti sauditi si aspetta un aumento di salario quest’anno, nonostante il coronavirus. È quanto emerge da un rapporto dell’agenzia internazionale “Hays”, esito di un sondaggio condotto su circa 600 datori di lavoro e lavoratori sauditi a fine 2020. Nonostante l’impatto negativo del Covid-19 sui salari l’anno scorso, il 39 per cento degli impiegati partecipanti al sondaggio ha detto di aver avuto un aumento di stipendio, mentre il 9 per cento ha avuto una riduzione (contro il 4 per cento del 2019). Il rapporto prevede che i salari resteranno perlopiù immutati, anche se i lavoratori sauditi si sono mostrati ben più ottimisti: il 56 per cento si aspetta un aumento, il 41 non prevede alcun cambiamento, il 3 per cento teme una decurtazione. (Res)