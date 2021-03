Business news: emiratina Adnoc e malese Petronas lanciano nuova cooperazione nel settore del petrolio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Abu Dhabi National Oil Co. (Adnoc) degli Emirati Arabi Uniti ha firmato un accordo con la malese Petronas per esplorare la collaborazione nel settore petrolifero e del gas di Abu Dhabi e nell'industria energetica a basse emissioni di CO2 nella prima partnership di questo tipo tra i due produttori nazionali di petrolio. Lo riferisce un comunicato stampa di Adnoc. Secondo i termini dell'accordo, Adnoc e Petronas esploreranno congiuntamente opportunità di collaborazione nell'esplorazione, sviluppo e produzione di risorse di idrocarburi convenzionali e non convenzionali nell'emirato di Abu Dhabi. Questa è la prima partnership di Adnoc con Petronas e si basa sulla strategica importanza del continente asiatico per quanto riguarda la domanda di petrolio. Le due società valuteranno anche la collaborazione nei settori downstream e commerciale nazionale e internazionale, così come la tecnologia pulita. Adnoc e Petronas hanno anche concordato di esplorare potenziali opportunità di partenariato nel commercio, compresa l'ottimizzazione della fornitura di greggio e materie prime e la raccolta di prodotti raffinati. In base a quanto riferisce il comunicato stampa, le due società coopereranno anche nello sviluppo delle tecnologie, nella produzione di idrogeno e in ricerca e sviluppo in aree di reciproco interesse, tra cui il recupero potenziato di idrocarburi e l'utilizzo e lo stoccaggio della cattura della CO2 (Ccus). (Res)