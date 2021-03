Business news: Giordania, nel 2020 esportazioni in calo del 4,5 per cento su base annua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2020 il volume di esportazioni di merci dalla Giordania è calato del 4,5 per cento rispetto all’anno precedente, diminuendo di 266 milioni di dinari (314,5 milioni di euro) in rapporto al 2019. È quanto emerge da dati rilasciati dalla Banca centrale di Amman. Il volume delle esportazioni è stato pari infatti complessivamente a 5,639 miliardi di dinari (6,6 miliardi di euro), contro i 5,905 miliardi (6,9 miliardi di euro) dell’anno precedente. I dati segnalano anche una diminuzione del volume delle importazioni, durante l’anno passato, dell’11 per cento, ovvero di 1,5 miliardi di dinari (1,7 miliardi di euro) rispetto al 2019. Il deficit della bilancia commerciale è calato del 16 per cento, toccando i 6,43 miliardi di dinari (7,6 miliardi di euro). (Res)