Business news: Arabia Saudita, World Gold Council, Riad prima tra i Paesi arabi per riserve auree

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Arabia Saudita guida la classifica dei Paesi arabi per quanto riguarda il volume delle riserve auree, mentre in prima posizione nella graduatoria mondiale figurano gli Stati Uniti. È quanto emerge da un rapporto elaborato per il mese corrente dal World Gold Council (Wgc). Secondo l’istituzione, le riserve auree delle banche centrali di tutto il mondo ammontano in totale a 35.244,5 tonnellate, aumentate negli ultimi mesi alla luce della pandemia di Covid-19. L’Arabia Saudita è in testa ai Paesi arabi, e 18ma a livello globale, con riserve pari a 323,1 tonnellate, che rappresentano il 4,1 per cento dello stock aureo mondiale. Seguono, tra i Paesi arabi, il Libano (286,8 tonnellate, 20mo posto nella classifica mondiale), l’Algeria (173,6 tonnellate, 26ma posizione) e la Libia (116,6 tonnellate, 33ma a livello mondiale). In quinta posizione figura l’Iraq, con 96,4 tonnellate e al 38mo posto, seguito dall’Egitto, con 90,2 tonnellate. (Res)