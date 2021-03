Business news: Arabia Saudita, al via iniziativa per migliorare condizioni contrattuali settore privato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero delle Risorse umane e dello Sviluppo sociale dell’Arabia Saudita ha annunciato che l’iniziativa lanciata dalle autorità saudite per migliorare le relazioni contrattuali per i lavoratori del settore privato entrerà in vigore a partire dal 14 marzo. I servizi che l’iniziativa offrirà saranno “mobilità nell’impiego – uscita e rientro – uscita definitiva”. Il primo, mobilità, è offerto al lavoratore espatriato che desidera trasferirsi alla fine del suo contratto, senza il bisogno di un permesso del datore di lavoro. Il servizio di “uscita e rientro” permette al lavoratore straniero di recarsi in viaggio fuori dal Regno presentando domanda per via elettronica al datore di lavoro, mentre il servizio di “uscita definitiva” permette al lavoratore straniero di lasciare il Paese direttamente dopo la fine del suo contratto, tramite notifica elettronica al datore di lavoro e senza dove chiedere il suo permesso. (Res)