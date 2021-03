Business news: Etiopia, firmato accordo di finanziamento da 137,3 milioni di dollari con Banca mondiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Etiopia e la Banca mondiale hanno firmato un accordo di finanziamento da 137,3 milioni di dollari. L'accordo, si legge in una nota dell'istituto internazionale, è stato firmato qui dal ministro delle Finanze etiope Yasmin Wohabrebbi e dal direttore nazionale della Banca mondiale per Etiopia, Sudan, Sud Sudan ed Eritrea, Ousmane Dione, e prevede l'attuazione della partnership globale per l'istruzione per il progetto Covid-19 Education Response (Cerp). Il progetto mira a mantenere l'apprendimento degli studenti durante le chiusure scolastiche in risposta alla pandemia di Covid-19 e dopo le riaperture scolastiche e a consentire il recupero e la resilienza del sistema educativo. (Res)