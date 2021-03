Business news: Nigeria, proteste sindacali per chiedere proposta di modifica salario minimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sindacati della Nigeria hanno avviato delle proteste a livello nazionale per una proposta di modifica del salario minimo. Secondo quanto riferito dalla stampa locale, i leader sindacali si sono radunati nella capitale Abuja dove hanno marciato verso il palazzo del parlamento. A fine del 2018, dopo proteste durate un anno, i sindacati hanno raggiunto un accordo con il governo nigeriano su un salario minimo di 30 mila naira (quasi 72 euro) al mese, tuttavia alcuni governi statali affermano di non potersi permettere di pagare questa quota e vogliono introdurre un salario minimo separato e di entità inferiore. Le proteste erano state convocate allora dai tre principali sindacati dei lavoratori, il Nigeria Labour Congress (Nlc), l'United Labour Congress (Ulc) e il Trade Union Congress (Tuc), che hanno minacciato di incrociare le braccia a tempo indeterminato se il governo non avesse soddisfatto le loro richieste per l'aumento dello stipendio minimo mensile dalle 18 mila naire (43 euro) allora in vigore da anni, a 30 mila. Il governo si era detto in un primo momento disponibile ad aumentare la cifra a 24 mila naire (57 euro), cedendo poi alle richieste. Spettava in seguito ai singoli governatori degli Stati adeguare il nuovo salario minimo adottato a livello centrale. (Res)