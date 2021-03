Business news: Nigeria, per Nnpc prezzo della benzina non aumenterà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera di Stato nigeriana (Nigerian National Petroleum Corporation - Nnpc) ha ribadito che non c'è stato alcun aumento del prezzo della benzina nel Paese. In un messaggio pubblicato su Twitter, la Nnpc ha escluso qualsiasi aumento del prezzo di deposito del Premium Motor Spirit, ossia del prezzo al quale il prodotto viene venduto dall'Nnpc agli operatori presso i depositi. La questione è stata una dei principali elementi di preoccupazione degli operatori alla pompa e dei cittadini nigeriani dopo che, alla fine dello scorso anno, il governo ha deciso di non sovvenzionare più il prezzo della benzina, decisione che ha avuto ripercussioni sul suo costo alla pompa e si è aggiunto ad un concomitante aumento delle tariffe elettriche. Gli aumenti del costo di fornitura di entrambi aveva scatenato forti proteste. Il Trade Union Congress, uno dei principali sindacati della Nigeria, ha minacciato di bloccare il Paese se il governo non avesse abbassato il prezzo della benzina alla pompa e le tariffe di distribuzione dell'energia elettrica. A febbraio, il governo di Abuja ha garantito che nonostante l'aumento dei prezzi del petrolio a livello globale, in Nigeria il prezzo della benzina alla pompa sarebbe rimasto invariato. (Res)