Germania: elettori alle urne in Baden-Wuerttemberg e Renania-Palatinato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli elettori tedeschi sono chiamati oggi a votare per le nuove legislature nei Laender del Baden-Wuerttemberg e in Renania-Palatinato. Si tratta dei primi due appuntamenti elettorali di un anno che per la Germania sarà spesso di confronto con le urne e culminerà con il voto per il Bundestag previsto il prossimo 26 settembre. Le elezioni nei due Laender sono un difficile banco di prova per il partito della cancelliera Angela Merkel. I sondaggi non sono stati piuttosto positivi per l'Unione cristiano-democratica (Cdu), fra il malcontento determinato dall’avvio lento della campagna di vaccinazione contro il Covid-19 e l’allentamento graduale delle restrizioni imposte dalla crisi sanitaria. Inoltre la Cdu è stata profondamente scossa dallo scandalo delle mascherine sanitarie che vede coinvolti due suoi parlamentari che avrebbero stretto accordi personali per accaparrarsi questo dispositivo di protezione personale all'inizio della pandemia di coronavirus. (segue) (Geb)