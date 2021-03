Germania: elettori alle urne in Baden-Wuerttemberg e Renania-Palatinato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Peraltro, i due Laender sono governati dai partiti rivali della Cdu e, nello specifico, da figure molto popolari. Nel Baden-Wuerttemberg c’è Winfried Kretschmann, l'unico primo ministro dei Verdi, che è diventato popolare fra gli elettori centristi dopo dieci anni consecutivi alla guida del Land, noto soprattutto per essere una delle aree economico-industriali più importanti del Paese. Il Land è stato a lungo guidato dalla Cdu sino a quando Kretschmann ha ottenuto il potere poco dopo il disastro del reattore giapponese di Fukushima del 2011, che ha accelerato la fine dell’esperienza del nucleare in Germania. Kretschmann, 72 anni, ha chiesto una nuova opportunità ai 7,7 milioni di elettori locali puntando proprio sui dieci anni di esperienza alla guida del Land. Nelle ultime elezioni del Baden-Wuerttemberg nel 2016, i Verdi hanno superato la Cdu diventando il partito con i maggiori consensi nel Land e gli ultimi sondaggi mostrano che questo trend sembra destinato ad aumentare. Stando a quanto riferito da “Politbarometer” il consenso dei Verdi si aggirerebbe tra il 32 e il 35 per cento, il 2,7 per cento in più rispetto alle ultime consultazioni, mentre la Cdu otterrebbe il 25 per cento, in calo di quattro punti. Una vittoria per i Verdi, peraltro, sarebbe auspicabile anche in vista della campagna elettorale per le politiche di settembre durante le quali il partito ambientalista dovrebbe presentare per la prima volta un candidato alla Cancelleria. (segue) (Geb)