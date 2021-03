Germania: elettori alle urne in Baden-Wuerttemberg e Renania-Palatinato (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono circa 3,1 milioni, invece, gli elettori in Renania-Palatinato, Land guidata da trent’anni dal Partito socialdemocratico (Spd). Il primo ministro in carica, Malu Dreyer, è una figura molto popolare ed è riuscito a garantirsi questo status nonostante il pessimo andamento dell’Spd a livello nazionale. Dreyer sembra essere favorito, anche se i sondaggi prospettano una competizione elettorale serrata. I dati diffusi nei giorni scorsi sul voto per corrispondenza potrebbero essere positivi per la Cdu: il fatto che molte persone abbiamo già espresso le loro preferenze utilizzando questo sistema precauzionale – evitare assembramenti ai seggi e un aumento esponenziale dei contagi di Covid-19 – potrebbe consentire al partito di Merkel e del neo presidente, Armin Laschet, di subire meno gli effetti dello “scandalo mascherine”. Peraltro, uno dei due parlamentari coinvolti nella vicenda, Nikolas Loebel, è un esponente della Cdu proprio del Baden-Wuerttemberg, un fatto che rischia di avere un impatto sul voto. (Geb)