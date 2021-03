Roma: controlli anti droga, 13 arresti, oltre 160 grammi di stupefacenti e 7 mila euro sequestrati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso di mirati servizi per il contrasto allo spaccio di droga, nei giorni scorsi la polizia di Stato ha arrestato 13 persone e sequestrato 161 grammi di sostanze stupefacenti di diverso tipo oltre a 7.490 euro e 29 dollari. Nel dettaglio, alla Romanina, i poliziotti hanno notato una "formazione" ben delineata: all'angolo dello stabile di via Camassei un palo indicava ai clienti dove andare, verso i due spacciatori a circa 20 metri di distanza. Ricevuto il denaro, lo spacciatore dava il via libera all'altro per andare a recuperare la dose, nascosta all'interno di un passamano posto nella scaletta di accesso alla Scala A. A bloccare il collaudato "ingranaggio" è intervenuto il personale del commissariato Romanina, il quale al termine del servizio di osservazione ha arrestato L.A., P.D., rispettivamente 28 e 43 anni ed entrambi romani e Z.A., 26enne marocchino, sequestrando inoltre dosi di cocaina ed hashish ed un importo di 995 euro. (segue) (Rer)