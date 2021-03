Roma: controlli anti droga, 13 arresti, oltre 160 grammi di stupefacenti e 7 mila euro sequestrati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre durante uno specifico servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, il personale della sezione volanti e del commissariato Torpignattara ha arrestato D.M., guineano di 41 anni. Il servizio, svolto nell'area verde prospiciente via dell'Acqua Bullicante, ha permesso di scoprire una "base" di spaccio all'interno di una "baracca" nei pressi della quale D.M. riforniva i "clienti". Assistito allo scambio droga-soldi avvenuto alla luce del sole, i poliziotti, hanno subito bloccato l'uomo. Lo stesso, al momento del controllo ha negato ogni addebito, anche di essere il "proprietario" della dimora, chiusa da un lucchetto, ma la successiva perquisizione personale, oltre a far ritrovare dosi di droga e denaro, ha permesso anche di recuperare la chiave del lucchetto. All'interno tutto l'occorrente per l'attività di spaccio: una tavola di marmo con residui di droga, forbici, coltellino multiuso, un flacone di metadone ed una busta in plastica già tagliata. Recuperati inoltre 11 grammi di cocaina, 360 euro e 29 dollari nascosti nei vari anfratti dell'abitazione di fortuna. Ultimato il servizio, D.M. è stato quindi arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. (segue) (Rer)