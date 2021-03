Roma: controlli anti droga, 13 arresti, oltre 160 grammi di stupefacenti e 7 mila euro sequestrati (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti del commissariato Celio, al termine di un'attività d'indagine, hanno arrestato T.P. e I.C. entrambi 46enni italiani per spaccio di sostanza stupefacente, in concorso fra loro. Durante un servizio di appostamento e osservazione i poliziotti hanno notato all'interno di un parcheggio T.P. fermo con la sua auto mentre veniva avvicinato da I.C. e, dopo lo "scambio" con fare furtivo quest'ultimo si allontanava. Fermati entrambi dagli agenti, il T.P. è stato trovato in possesso di 240 euro in contanti, mentre all'altro, oltre alla droga appena acquistata sono stati trovati 3,10 grammi di cocaina. Gli agenti del commissariato Colombo invece hanno arrestato T.R. italiano di 51 anni che durante un controllo di Polizia, è stato trovato in possesso di 1 grammo di hashish, 2 grammi di marijuana e 100 euro in contanti. Gli agenti della sezione volanti, in piazza Sempione, hanno arrestato L.H.N.M., peruviano di 47 anni, trovato in possesso di 10,7 grammi di crack. In zona Primavalle, sempre gli agenti della sezione volanti, hanno arrestato due filippini B.J.B. di 35 anni e, V.F.D.L. di 45 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente; ai due sono stati sequestrati 4,5 grammi di shaboo e 1.200 euro in contanti. (segue) (Rer)